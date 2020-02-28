https://static.news.ru/photo/4e0ed47c-5a07-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Учёные из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной. Космического события такой силы не было со времён Большого взрыва.

Астрономы отмечают, что на этот раз произошёл выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд.

Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет, — цитирует РИА Новости профессора центра Мелани Джонстон-Холитт.

По информации EurekAlert, взрыв произошёл у сверхмассивной чёрной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 млн световых лет от Земли.

Его причину исследователи пока не установили, они намерены провести более тщательные наблюдения.

Ранее NEWS.ru писал, что после столкновения двух нейтронных звёзд в 2017 году, которое астрофизики назвали огромной научной удачей, образовались гравитационные волны, распространившиеся по всей Вселенной. Учёные считают, что они смогли обнаружить их сигналы и подтвердить гипотезу о чёрных дырах.