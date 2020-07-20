Космос

Учёные создали самую большую трёхмерную карту Вселенной

20:07, 20 июля 2020 19
Фото: sdss.org

Международная группа учёных создала самую большую в мире трёхмерную карту Вселенной. 

Об этом сообщила Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL). По её данным, работа над картой продолжалась на протяжении шести лет. При этом были проанализированы сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров, в результате чего были восполнены некоторые пробелы в истории мироздания. 

Инициатором спектроскопической съёмки барионных осцилляций, проводившейся в рамках широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещений звезд и галактик «Слоуновского цифрового небесного обзора» при помощи 2,5-метрового телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико (США) выступил астрофизик EPFL Жан-Поль Кнейб. В этой программе участвуют несколько сотен учёных из трёх десятков институтов. 
20 июля астрофизики представили результаты своей работы в виде более 20 научных публикаций. Карта показывает нити материи и пустоты, которые «более точно определяют структуру Вселенной, когда ей было всего 380 тысяч лет».  

По словам Кнейба, цель проекта была в создании «наиболее полной 3D-карты Вселенной с использованием в первую очередь новых индикаторов, каковыми являются галактики, активно формирующие звёзды, и квазары», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что астрономам впервые в истории наблюдений за чёрными дырами удалось зафиксировать уникальное явление: яркая корона, примыкающая к горизонту событий чёрной дыры, исчезла, а затем снова появилась.

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