Учёные создали самую большую трёхмерную карту Вселенной

https://static.news.ru/photo/429de14c-caae-11ea-a2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sdss.org

Международная группа учёных создала самую большую в мире трёхмерную карту Вселенной.

Об этом сообщила Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL). По её данным, работа над картой продолжалась на протяжении шести лет. При этом были проанализированы сведения о нескольких миллионах галактик и квазаров, в результате чего были восполнены некоторые пробелы в истории мироздания.

Инициатором спектроскопической съёмки барионных осцилляций, проводившейся в рамках широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещений звезд и галактик «Слоуновского цифрового небесного обзора» при помощи 2,5-метрового телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико (США) выступил астрофизик EPFL Жан-Поль Кнейб. В этой программе участвуют несколько сотен учёных из трёх десятков институтов.

20 июля астрофизики представили результаты своей работы в виде более 20 научных публикаций. Карта показывает нити материи и пустоты, которые «более точно определяют структуру Вселенной, когда ей было всего 380 тысяч лет».

По словам Кнейба, цель проекта была в создании «наиболее полной 3D-карты Вселенной с использованием в первую очередь новых индикаторов, каковыми являются галактики, активно формирующие звёзды, и квазары», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что астрономам впервые в истории наблюдений за чёрными дырами удалось зафиксировать уникальное явление: яркая корона, примыкающая к горизонту событий чёрной дыры, исчезла, а затем снова появилась.