Международная группа учёных выяснила, почему в мире так мало похожих на Землю планет. Результаты исследования опубликованы в издании arXiv.

Специалисты изучили 517 звёзд, у которых обнаружены кандидаты в экзопланеты. Они относились к спектральным классам. Выяснилось, что 73 звезды имеют звёздных компаньонов. Расстояние между ними в системах, где есть экзопланеты, немного больше, чем в обычно наблюдаемых двойных системах.

Учёные пришли к выводу, что скалистых экзопланет земного типа гораздо больше. Они спрятаны в ярком свете двойных звёздных систем. Именно по этой причине их тяжело найти.

Ранее планетарный геолог Ноам Изенберг из Университета Джонса Хопкинса заявил, что долететь до Марса быстрее и дешевле можно, если при этом пролететь мимо Венеры. Гравитационное поле Венеры можно использовать в качестве трамплина, что позволит кораблю сэкономить топливо и «оттолкнуться» от планеты, чтобы значительно ускориться. Этому поспособствует гравитационный манёвр.