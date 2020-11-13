Учёные рассказали о способе добывать полезные ископаемые на других планетах

https://static.news.ru/photo/ac428b08-2750-11eb-aa04-fa163e074e61_660.jpg Марс Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Людям, которые в качестве колонистов отправятся осваивать другие планеты, потребуется найти способ, как добывать важные для современных технологий полезные ископаемые и химические элементы.

Учёные предложили такой способ: определённый вид бактерий позволяет в значительной мере упростить процесс добычи необходимых соединений из грунта или руды, пишет The New York Times.

Соответствующий эксперимент был успешно проведён членами экспедиции на Международной космической станции, отмечается в сообщении.

Идея в том, что биология даёт нам инструмент, чтобы катализировать необходимую реакцию, которая без этого проходила бы очень медленно, — отмечает профессор астробиологии в Эдинбургском университете Чарльз Кокелл.

Бактерии Sphingomonas desiccabilis уже сегодня используются на 10–20% предприятий по добыче меди, а также на некоторых золотодобывающих предприятиях, чтобы упростить и ускорить процесс отделения ценной руды от грунта и ненужных элементов.

Перед учёными стояла задача выяснить, способны ли микробы выполнять эту функцию в условиях открытого космоса или другой атмосферы. Эксперимент показал, что механизм работает.

На орбиту были запущены контейнеры с образцами базальта и добавленными к минералу бактериями Sphingomonas desiccabilis. Часть образцов находились в центрифугах, симулирующих гравитацию на Земле и на Марсе, а некоторые содержались в условиях нулевой гравитации. По итогам эксперимента вне зависимости от силы притяжения бактерии в большинстве случаев справились с поставленной задачей. Более того, максимально эффективным метод оказался в условиях пониженной гравитации — на центрифугах, симулировавших марсианские условия.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Как писал NEWS.ru, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что необходимо чётко оценивать целесообразность проектов по освоению дальнего космоса. Он отметил, что важно навести порядок на Земле, прежде чем запускать программы по освоению других планет.