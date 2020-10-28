Учёные пересмотрят прогноз по столкновению астероида Апофис с Землёй

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Специалисты из Гавайского университета выяснили, что траектория полёта астероида Апофис изменилась, и это повлияет на прогноз о вероятности столкновения небесного тела с Землёй в 2068 году.

Учёные заметили, что за счёт эффекта Ярковского, из-за которого астероид получает реактивный импульс на основе разницы температур на освещённой и не освещённой Солнцем сторонах небесного тела, Апофис смещается с установленной орбиты на 170 метров за год.

Этот нюанс придётся учесть при пересмотре изначального прогноза о том, что столкновение астероида с Землёй в 2068 году невозможно, передаёт НСН.

Впервые астероид Апофис был открыт в 2004 году. Названное в честь древнеегипетского бога разрушения небесное тело по изначальным подсчётам учёных должно было с вероятностью в 2,7% столкнуться с нашей планетой в 2029 году. Позже специалисты исключили такой сценарий, определив, что астероид пройдёт в 37,6 тыс. км от центра Земли.

Ранее NEWS.ru писал, что в NASA не ожидают столкновения астероидов с Землёй в обозримом будущем.