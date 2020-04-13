Учёные объяснили необычную форму межзвёздного астероида

https://static.news.ru/photo/7bddb906-7daa-11ea-a93c-fa163e074e61_660.jpg Астероид Оумуамуа Фото: ESO/M. Kornmesser/CC BY 4.0/wikimedia.org

Первый межзвёздный астероид Оумуамуа приобрел сигарообразную форму при рождении из-за сближения со звездой породившего его объекта.

Как сообщает научный журнал Nature Astronomy, планетолог из Мэрилендского университета (США) Юнь Чжан и её коллега Дуглас Лин, профессор Калифорнийского университета в Санта-Крузе, построили компьютерную модель звёздной системы, где проследили, что произойдёт с астероидом при гравитационном взаимодействии со светилом и другими планетами.

К большому удивлению планетологов, подобный сценарий очень часто приводил к рождению вытянутых объектов, похожих на Оумуамуа. Значительную их часть притяжение светила разгоняло до скорости, которая нужна для «побега» из звёздной системы. При этом из-за нагрева астероид терял всю воду и газы. По мнению планетологов, такие объекты отнюдь не редкость во Вселенной.

Оумуамуа был обнаружен астрономами в октябре 2017 года. Учёные заметили, как некий крупный объект двигался по направлению к Солнечной системе. За несколько месяцев астероид приблизился к Солнцу и прошёл мимо Земли. Астрономы знают, что подобные объекты постоянно проходят через Солнечную систему, но этот астероид привлёк повышенное внимание исследователей из-за своих габаритов.

Оумуамуа достигает в длину 400 метров и 30 метров в диаметре, имеет необычную сигарообразную форму. Но для более детального изучения астероида современная наука не обладает необходимыми техническими средствами.

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