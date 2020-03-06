https://static.news.ru/photo/ab65fc90-5fac-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Космического центра им. Кеннеди во Флориде завершили исследование салата, выращенного на борту Международной космической станции (МКС).

Растение выращивалось в период с 2014 по 2016 год. Согласно результатам исследования, салат ни в чём не уступает земным аналогам — он совершенно безопасен для употребления, не менее питательный, богат микроэлементами и витаминами, передаёт журнал Frontiers in Plant Science.

Речь идёт о салате Lactuca sativa (латук посевной). Семена были предварительно стерилизованы на Земле. Растения выращивали в камерах, оснащённых светодиодным освещением и системой полива. Салат рос в течение 35–56 дней, после чего часть листьев была съедена членами экипажа, а часть заморожена и отправлена на Землю.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Главного центра разведки космической обстановки уже около 12 лет следят за сумкой, которую потеряла во время выхода в открытый космос астронавт NASA Хайдемари Стефанишен-Пайпер. На контроле российских ВКС находятся вообще все объекты космического мусора.