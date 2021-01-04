Учёные из РФ выявили «порталы» в отдалённые места Вселенной

https://static.news.ru/photo/9eb377f2-4f43-11eb-b33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые сверхмассивные чёрные дыры в центре галактик могут являться «порталами» в отдалённые районы Вселенной. Об этом говорят результаты исследования, проведённого российскими учёными.

Согласно им, теоретически космический корабль может пройти через такой «портал», шансов на выживание у экипажа практически не будет из-за высокой уровня радиации.

По словам исследователей, результаты которого опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Society, чёрные дыры и «кротовые норы» обладают крайне мощной гравитацией. Однако первые, в отличие от вторых, не имеют выхода в другом районе Вселенной.

Физик Михаил Пиотрович, один из авторов исследования, отметил, что учёные на сегодняшний день мало продвинулись в изучении «кротовых нор». Ближайший подобный объект находится на расстоянии 13 млн световых лет от Земли. Сегодня это недостижимое расстояние для человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёным-физикам не удалось подтвердить гипотезу о появлении пучков нейтрино и антинейтрино из-за слияния чёрных дыр. Для этого ведущие умы сравнили данные гравитационно-волновых обсерваторий VIRGO и LIGO, а также специального детектора частиц KamLAND.