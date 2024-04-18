Ученый рассказал, когда ждать вспышки высшего балла на Солнце Ученый Богачев: в ближайшие дни на Солнце возможны вспышки высшего балла

Вспышки высшего балла X могут произойти на Солнце в ближайшие дни, сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. ПО его словам, на обращенном к Земле южном полушарии звезды наблюдается накопление энергии.

Солнечная активность последний раз резко возрастала в конце марта 2024 года, когда в числе прочего была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (одна из крупнейших за последние два десятилетия). Примерно с началом апреля число вспышек на Солнце резко сократилось. Судя по всему, этот перерыв подходит к концу. Уже в ближайшие дни возможны вспышки высшего балла X, — объяснил Богачев.

По его словам, накопление вспышечной энергии в настоящее время отмечено в южном полушарии Солнца. Наиболее опасными эксперт считает 19 и 20 апреля, когда точно на линии «Солнце-Земля» будут находиться наиболее крупные активные центры.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал NEWS.ru, что Земле могут угрожать до пяти тысяч астероидов. Также, по его словам, опасность представляют радиоактивные вспышки на Солнце. Эйсмонт напомнил, что в 2004 году был обнаружен астероид Апофиз и с вероятностью пять процентов он мог попасть в Землю. Однако, уточнил ученый, в 2011 году стало понятно, что угроза миновала. Тем не менее, подчеркнул собеседник, необходимо понять, как уничтожать такие объекты.