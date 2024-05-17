Ученый рассказал, как можно спрогнозировать разрушительные магнитные бури Астроном Язев: коронограф поможет предсказывать разрушительные магнитные бури

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Запуск коронографа в космос поможет лучше прогнозировать магнитные бури, заявил ТАСС профессор Иркутского государственного университета, сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. По его словам, в настоящее время лишь космическая обсерватория SOHO передает на Землю данные о ситуации на Солнце.

Весь мир зависит от данных единственной космической обсерватории SOHO, оснащенной тремя коронографами (один вышел из строя уже очень давно), а этой обсерватории скоро исполнится 30 лет, — заявил Язев.

Когда SOHO сломается окончательно, прогнозы превратятся «в банальные гадания», считает он. По словам ученого, нужен новый коронограф, который важно правильно разместить на орбите. Если он будет на 90 градусов впереди либо позади Земли, летящий к планете выброс будет виден сбоку. Это упростит оценку скорости его расширения и движения, объяснил профессор. В таком случае данных будет достаточно для прогноза магнитных бурь приемлемой точности, подчеркнул Язев.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ранее заявил, что в России не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури. По его словам, последняя серьезная вспышка на Солнце была зафиксирована 11 мая, в ближайшее время она не должна повториться.