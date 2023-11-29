Ученые заметили на Солнце вспышки, которые могут привести к магнитным бурям ИПГ: вспышки высокого класса на Солнце могут принести на Землю магнитную бурю

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Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали на Солнце две вспышки высокого класса, которые могут принести на Землю магнитные бури, следует из сообщения гелиогеофизической службы института. Как отмечается, возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября и 1 декабря.

В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: вспышка М3.4 продолжительностью 28 минут и вспышка М9.8 продолжительностью 34 минуты, сопровождавшиеся всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы, содержащим геоэффективную компоненту, — говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости астрофизик Мария Абунина, в эти же дни, с 30 ноября по 1 декабря, в Москве может появиться полярное сияние. А магнитная буря, по ее словам, может стать одной из сильнейших в году.

Ранее врач Екатерина Курбатова рассказала, что в борьбе с метеозависимостью помогут релаксация, физические активности, теплые ванны и комфортная температура в помещении. Специалист подчеркнула, что способов, которые помогут полностью избавиться от влияния погоды на организм, не существует. Также она отметила, что метеозависимость может негативно отразиться на существующих заболеваниях. К таким болезням относятся артрит, астма и мигрени.

Легче перенести магнитную бурю поможет здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя, говорит врач-терапевт Анастасия Тимощенко. В это время она советует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе.