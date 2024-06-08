Ученые рассказали об ударе по Земле тяжелыми солнечными частицами ИКИ РАН: двойная солнечная вспышка ударила по Земле тяжелыми частицами

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Земля испытала в субботу, 8 июня, удар тяжелых частиц после двойной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Энергия частиц могла превышать значение в 100 млн электронвольт, отмечается на сайте организации.

По Земле сегодня около шести утра был нанесен удар тяжелыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 млн эВ и вплоть до выше 100 млн эВ). Если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует цифрам T около одного миллиарда градусов, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент потоки частиц этих энергий превышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными показателями. Они останутся на примерно том же уровне как минимум еще два или три дня.

Как сообщили в ИКИ РАН, сам удар частицами вызвала двойная солнечная вспышка близкого к X класса, которая произошла в той же активной области 3697, которая никак не оставит планету в покое на протяжении двух месяцев. В то же время отмечается, что проникнуть к поверхности Земли эти частицы не могут, однако радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас «исключительно негативный».

Ранее кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский рассказал, что солнечным ударам в первую очередь подвержены дети, пожилые, а также люди с астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией. Он отметил, что в группе риска также находятся беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт.