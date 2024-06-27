Ученые придумали новый способ найти инопланетян В США предложили искать инопланетную жизнь с помощью парниковых газов

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Пять парниковых газов в атмосфере экзопланет могли бы указать на наличие инопланетной жизни, следует из опубликованного в The Astrophysical Journal релиза. Их естественное существование в космосе практически невозможно, выяснили ученые из Калифорнийского университета в США.

Для нас эти газы вредны, потому что мы не хотим усиливать потепление. Но они были бы хороши для цивилизации, которая, возможно, хотела бы предотвратить надвигающийся ледниковый период или терраформировать непригодную для жизни планету в своей системе, как люди предложили в отношении Марса, — заявил астробиолог Эдвард Швитерман.

Речь идет о газах с фторсодержащими молекулами, например гексафториде серы. Их легко обнаружить благодаря инфракрасным сигнатурам современных телескопов.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Шон Киркпатрик заявил, что распространяемые в США спекуляции на тему инопланетян и НЛО существуют лишь для того, чтобы небольшая группа лиц могла получить деньги налогоплательщиков. По его словам, на сомнительные исследования аномальных явлений тратятся миллионы долларов из федерального бюджета.