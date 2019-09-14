https://static.news.ru/photo/691d6854-d6eb-11e9-bce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: spacex.com

Bigelow Aerospace отказалась от идеи отправлять туристов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях Crew Dragon фирмы SpaceX в связи с юридическими сложностями и отсутствием желающих.

По словам исполнительного директора компании Роберта Бигелоу, трудности возникают из-за роста числа компаний, владеющих разными активами на станции.

Надо тогда договариваться с 11 различными юридическими департаментами, — пояснил он.

Бигелоу уточнил, что отправка туристов на МКС отложена до тех пор, пока NASA не найдёт способ «жонглировать» всеми логистическими и нормативными актами.

Помимо этого, компании трудно найти клиентов, которые готовы потратить свыше $50 млн на полёт в космос, передаёт theverge.com .

Как писал News.ru, ранее Космическое агентство США заявило, что откроет орбитальную станцию для туризма и других деловых предприятий. Туристам можно будет посещать МКС начиная с 2020 года. Частным астронавтам разрешат проводить там до 30 дней.