Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021–2023 годы.
По его словам, во время Международного авиакосмического салона (МАКС) развитию российско-турецкого сотрудничества в космической сфере был дан очень мощный импульс. Он лично предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану к юбилею образования республики подготовить первого космонавта из Турции.
Сейчас всё это в проработке турецкой стороны, — приводит слова Рогозина ТАСС.
Как писал News.ru, Роскосмос до конца 2019 года определится с локацией центра подготовки космонавтов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).