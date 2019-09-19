https://static.news.ru/photo/d93fa130-5bec-11e9-b72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021–2023 годы.

По его словам, во время Международного авиакосмического салона (МАКС) развитию российско-турецкого сотрудничества в космической сфере был дан очень мощный импульс. Он лично предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану к юбилею образования республики подготовить первого космонавта из Турции.

Сейчас всё это в проработке турецкой стороны, — приводит слова Рогозина ТАСС .

Как писал News.ru, Роскосмос до конца 2019 года определится с локацией центра подготовки космонавтов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).