Турция разрабатывает ракету для полёта на Луну

https://static.news.ru/photo/2cbc7aee-79bf-11eb-be70-96000091f725_660.jpg Фото: Kieran Fanning & Sam Toms via ZUMA Wire/ТАСС

Турция ведёт разработку гибридной ракеты, которую планируется задействовать для полёта на Луну, сообщил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Сегодня мы посещаем объекты компании Delta V, которая занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей. <...> Компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос, — сказал агентству Anadolu министр.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале февраля представил общественности планы по развитию национальной космической программы. Анкара рассчитывает запустить ракету к Луне в 2023 году. Президент отметил, что посадка на спутник Земли должна быть приурочена к 100-летию со дня образования республики. На космическую программу могут потратить порядка $6 млрд. Законодательную базу для одного из самых амбициозных проектов в современной истории Турции подготовили ещё в 2016 году.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская госкорпорация создаст специальную дирекцию, которая займётся подготовкой к лунным миссиям, передавал NEWS.ru.