Турция отправит на орбиту свой первый наблюдательный спутник

Фото: @RTErdogan

Наблюдательный спутник IMECE

Турция запустит 11 апреля на орбиту Земли первый наблюдательный спутник IMECE собственного производства, сообщил в Twitter президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что страна продолжит участвовать в глобальной космической гонке, для этого у нее есть необходимые человеческие ресурсы и технологии.

Наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, IMECE, произведенный за счет внутренних и национальных ресурсов, будет запущен в космос 11 апреля, — написал Эрдоган.

Спутник разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Он сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее одного метра. Аппарат призван снизить зависимость Турции от зарубежных спутниковых технологий, сообщает YeniSafak.

Спутник будет выведен на орбиту компанией Space X с американской базы Ванденберг. Президент Турции примет участие в церемонии запуска по видеосвязи.

В середине марта Россия запустила на орбиту спутник-ретранслятор «Луч-5Х». Он пополнил группировку, состоящую из еще трех подобных аппаратов. Эти спутники обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздухе и в космическом пространстве.