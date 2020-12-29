Третью тяжёлую «Ангару» могут отправить в космос во втором квартале 2021-го

https://static.news.ru/photo/072b8706-4a8b-11eb-b56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Третий испытательный старт тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» планируется провести во втором квартале 2021 года, рассказал журналистам генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

«Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года.

Лётные испытания «Ангары-1.2» в Плесецке предполагают три старта, «Ангары-А5» — шесть. Центр Хруничева (предприятие входит в состав Роскосмоса) по договорам с Министерством обороны России обязан собрать ещё четыре «Ангары-А5» для тестов и четыре серийных образца «Ангары-А5». Поставки последних планируют начать в 2022-2024 годах, передаёт журнал «Русский космос».

Накануне российская ракета-носитель «Союз-СТ», содержащая французский разведывательный спутник CSO-2, успешно совершила старт с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Спутник принадлежит европейской компании. Он в течение 10 лет будет эксплуатироваться, размещаясь на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в новогоднем поздравлении к работникам ракетно-космической промышленности заявил, что госкорпорация осуществила в этом году меньше космических пусков, чем планировалось, из-за трудных обстоятельств, писал NEWS.ru.

В конце декабря 2019 года Роскосмос сообщил, что в 2020 году ожидается около 50 космических пусков с космодромов Восточный, Байконур, Плесецк и Куру. В апреле 2020 года Рогозин говорил уже о 33 пусках, но отмечал, что девять могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb. К концу года осуществлено 16 пусков российских ракет: по одному с Восточного и Куру и по семь с Плесецка и Байконура.