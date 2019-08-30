https://static.news.ru/photo/dc06c682-caaa-11e9-991c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале работы космического командования США и заявил, что космос — следующая область военных действий.

Американский лидер сказал, что космос является независимой областью военных действий, наряду с землёй, морем, воздухом и киберпространством. Также он добавил, что США должны обеспечить себе доминирование в космосе и поделился планами о создании космических войск, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Россия не получала от США официального письма об отказе поставлять углеволокно для космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сообщила замдиректора Физического института Российской академии наук Лариса Лихачёва.