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Учёные из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной. Космического события такой силы не было со времён Большого взрыва.

Астрономы отмечают, что на этот раз произошёл выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд. Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен...