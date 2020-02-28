Сергей Крикалёв Сергей Крикалёв Фото: roscosmos.ru

Посол Японии в России наградил исполнительного директора Роскосмоса Сергея Крикалёва орденом Восходящего солнца — третей по значимости государственной наградой Японии.

Крикалёв руководит пилотируемыми космическими программами Роскосмоса и курировал японо-российские проекты. Вместе с ним японские награды получили ещё пять россиян, пишет ТАСС.

Господин Крикалёв играет ведущую роль в развитии мирового космического сотрудничества, — заявил посол Тоёхиса Кодзуки.

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов поздравил коллегу с наградой и назвал Крикалёва «дипломатом отечественной космонавтики».

Как сообщал NEWS.ru, японский МИД огласил список кавалеров ордена в ноябре 2019-го.

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