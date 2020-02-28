Посол Японии в России наградил исполнительного директора Роскосмоса Сергея Крикалёва орденом Восходящего солнца — третей по значимости государственной наградой Японии.
Крикалёв руководит пилотируемыми космическими программами Роскосмоса и курировал японо-российские проекты. Вместе с ним японские награды получили ещё пять россиян,
Господин Крикалёв играет ведущую роль в развитии мирового космического сотрудничества, — заявил посол Тоёхиса Кодзуки.
Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов поздравил коллегу с наградой и назвал Крикалёва «дипломатом отечественной космонавтики».
Как сообщал NEWS.ru, японский МИД огласил список кавалеров ордена в ноябре 2019-го.
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