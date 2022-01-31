Нынешнюю эпоху назвали последней в истории Вселенной

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Украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерян, заявил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник. Он в Facebook предположил, что именно поэтому до сих пор не идентифицирован первый запущенный за 11 лет аппарат.

Эксперт отметил, что спутник отправленный в космос 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска, США уже должны были занести в базу. Она доступна на специальном сайте, но «Сич-2-30»...