Судьбу МКС могут решить в первом квартале 2021 года

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Судьбу Международной космической станции (МКС) после 2024 года определят в начале следующего года. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Ещё судьба МКС до конца не решена, она будет определена, наверно, в I квартале следующего года, — сказал политик телеканалу «Россия 24».

Ранее стало известно, что резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому требуется установить место утечки воздуха в ближайшее время. Найти утечку в российском модуле «Звезда» пока не удаётся. Как заявили представители Роскосмоса, трещину на МКС окончательно заделают в феврале 2021 года, когда на орбиту доставят специальный комплект для ремонта. Операцию осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс».

В конце ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что МКС рано списывать, несмотря на то что срок службы многих модулей уже был превышен. Он отмечал, что видит у МКС большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний.

В настоящее время корпорация «Энергия» разрабатывает новую орбитальную станцию с неограниченным сроком службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры её создания.

Таким образом, новая российская орбитальная станция станет первым аналогичным проектом, в который закладывается неограниченный срок эксплуатации. Так, станция «Мир» прослужила 15 лет, хотя при производстве закладывался срок эксплуатации в пять лет. Срок службы МКС также уже превысил заявленный изначально порог срока службы: её запустили в 1998 году с расчётом на 15 лет эксплуатации. Сейчас её срок продлён до 26 лет (до 2024 года), и ведётся обсуждение о том, чтобы продлить его до 2030 года.

Планируется, что новая орбитальная станция по размерам будет крупнее, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, она будет находиться на земной орбите на высоте 400 км под наклоном в 98 градусов, писал NEWS.ru.