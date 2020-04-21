Двойная чёрная дыра «отправила» необычный сигнал на Землю

https://static.news.ru/photo/5e4b3ec8-83da-11ea-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Астрофизики впервые зафиксировали гравитационную волну от слияния двойной чёрной дыры с неравными массами (29,7 и 8,4 солнечных). Объект находится от Земли на расстоянии 2,4 млрд лет.

Явление породило более длинный след в пространстве. Вспышку зафиксировали в апреле 2019 года. Событие является ещё одним доказательством теории относительности Альберта Эйнштейна, передаёт сайт проекта LIGO.

Ни одна из этих масс сама по себе не слишком удивительна. Мы знаем, что чёрные дыры бывают таких размеров. Новым является соотношение масс, — говорится в сообщении.

Астрофизики считают, что рождение подобных чёрных дыр происходит, если каждая звезда двойной системы коллапсирует. Поэтому они не могут стать бинарной чёрной дырой с большой разницей в массе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команде учёных удалось получить наиболее близкий и подробный снимок выбросов сверхмассивной чёрной дыры с извергаемой из неё мощной реактивной струёй.

Чёрная дыра, за которой ведутся наблюдения, находится в центральной области квазара 3C 279, расположенного в 5 млрд световых лет от Земли.