Сто спутников Илона Маска сгорят над Землей SpaceX выведет с орбиты 100 спутников Starlink из-за потенциального дефекта

Фото: SpaceX/Global Look Press

Компания Илона Маска SpaceX в качестве меры предосторожности планирует вывести с орбиты 100 спутников Starlink первого поколения, сообщает журнал PC Magazine. В аппаратах обнаружен потенциальный дефект, который может привести к полному выходу спутников из строя.

После вывода с орбиты аппараты снизятся к Земле, а затем распадутся в атмосфере планеты. В компании отметили, что опасности для людей или самолетов не будет. Также не пострадают клиенты Starlink.

Риск для тех, кто находится на Земле, в воздухе или в море, от спускаемого с орбиты спутника фактически равен нулю, поскольку спутники сгорают во время входа в атмосферу, — заявили в SpaceX.

Ранее Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России. По его словам, они не передавались Москве ни прямо, ни косвенно. Так он отреагировал на слухи о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию. Они появились в прессе после фотоснимков якобы из зоны СВО, где некие военнослужащие используют эти устройства.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что эти кадры являются фейком. Оборудование Starlink, по его мнению, могло оказаться в ВС РФ лишь в качестве трофея или будучи купленным в частном порядке.