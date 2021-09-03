Стартовый комплекс «Союза» на Восточном переведут на новое топливо

После октябрьского пуска стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз» на космодроме Восточный начнут переводить на новое топливо. Первый старт с новым топливом планируется совершить в 2022 году. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Следующий пуск у нас будет 14 октября. Дальше мы переводим топливо с керосина на нафтил и, собственно говоря, будем дальше продолжать пусковую кампанию уже в следующем году, — рассказал Рогозин.

Необходимость перевода ракет «Союз-2» с керосина (T-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. Сейчас нафтил используют только для заправки третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», однако в ближайшем будущем этим топливом намерены заправлять все ступени «Союзов». Испытания модернизированных двигателей уже произведены.

Ране исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщал, что перевод ракет на новое топливо позволит уменьшить вредные выбросы и увеличит выводимую ракетой на орбиту полезную нагрузку.

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Ранее Дмитрий Рогозин оценил степень износа МКС. По словам главы Роскосмоса, эксплуатация МКС не создаст больших проблем до 2025 года.