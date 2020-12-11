Старт ракеты-носителя Falcon 9 отменили за 30 секунд до запуска двигателей

https://static.news.ru/photo/f7715a24-3be5-11eb-983c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Компания SpaceX отменила старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутником SXM-7 за полминуты до запуска двигателя. Прямая трансляция велась на сайте компании.

В SpaceX пока не прокомментировали отмену запуска и не сообщили о её причинах. Ранее старт ракеты-носителя был задержан более чем на час из-за погодных условий в районе пусковой площадки.

На официальной странице в Twitter позднее появилось сообщение о том, что следующая попытка старта состоится не ранее 13 декабря.

После прекращения предпринятой попытки запуска необходимо проведение дополнительных наземных испытаний систем. Специалисты работают над тем, чтобы осуществить запуск, который состоится не ранее 13 декабря, — говорится в сообщении.

Standing down from todayâs launch attempt to perform additional ground system checkouts; teams are working toward no earlier than Sunday, December 13 for next launch attempt of SXM-7 — SpaceX (@SpaceX) December 11, 2020

Спутник SXM-7 был изготовлен компанией Maxar Technologies по заказу радиовещательной компании SiriusXM, аудитория которой превышает 34 млн человек. Спутник должен заменить находящийся на орбите XM-3 и обеспечить трансляцию радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна.

Как сообщал NEWS.ru, SpaceX проводила тестовый полёт Starship для проверки систем старта и посадки космического корабля. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по местному времени (01:45 мск). Как видно на кадрах трансляции, корабль успешно стартовал и набрал заданную высоту полёта за 5 минут. Затем аппарат начал спуск, а недалеко от поверхности Земли перешёл в вертикальное положение, чтобы совершить мягкую посадку. Однако в момент касания произошёл мощный взрыв, полностью уничтоживший прототип Starship.

Впоследствии глава компании SpaceX Илон Маск счёл испытания прототипа корабля Starship успешными.