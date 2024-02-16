Эксперты объяснили, что за ядерное оружие Россия может отправить в космос Reuters: Россия вряд ли отправит в космос ядерную боеголовку

Фото: Николай Лапшин/Центр Хруничева/Роскосмос

Оружие космического базирования, которое, по данным США, может разрабатывать Россия, вероятно, представляет собой устройство на ядерной энергии, а не ядерную боеголовку, пишет Reuters со ссылкой на мнение аналитиков. К таким устройствам могут относиться глушители сигналов или генераторы электромагнитного импульса, способные вывести из строя всю электронику спутников.

Вероятность того, что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии <...>, который обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите, выше, чем теория о том, что РФ создает оружие, несущее ядерную взрывчатую боеголовку, — считает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Бывший сотрудник разведки США пояснил, что противоспутниковое оружие может вывести из строя военную и коммерческую связь, создав препятствие для работы вооруженных сил, а также системы GPS. Он подчеркнул, что способность Вашингтона полагаться на спутники является одновременно преимуществом в потенциальной конфронтации, но также и уязвимостью.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев заявил, что уничтожение спутников ядерным оружием в космосе не имеет смысла. По его словам, применять его следует только против скопления спутников, однако его не планируют использовать сейчас.

Как считает проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, администрация Белого дома с помощью слухов о планах России разместить ядерное оружие в космосе играет на нервах Конгресса США. По его мнению, власти Соединенных Штатов хотят таким образом заставить парламентариев одобрить выделение дополнительной помощи Украине.