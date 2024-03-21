Стало известно о судьбе экипажа «Союз МС-25» после отмены пуска ТАСС: экипаж «Союз МС-25» эвакуировали из корабля после отмены пуска ракеты

Фото: Роскосмос

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25» после отмены пуска ракеты «Союз-2.1а» эвакуирован из корабля, сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли. По словам одного из собеседников агентства, космонавты в порядке и чувствуют себя хорошо.

Фермы стартового комплекса были сведены, экипаж был эвакуирован из космического корабля, — сказал один из собеседников агентства.

Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что «экипаж жив, здоров». «Роскосмос» эту информацию не комментировал.

Ранее стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а»с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен. Старт планировался с космодрома Байконур, в основной экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с белорусским космонавтом Василевской и ее российским коллегой Новицким перед их полетом на МКС. Глава государства призвал их быть дружными, так как у них «один край», и заявил, что ждет в гости после возвращения на Землю. Лукашенко также пообещал угостить Василевскую «традиционным салатом», который уже готовил вместе с Новицким.