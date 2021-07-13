Стало известно о переносе старта «Союза» с Байконура

Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен минимум на неделю. Причиной переноса даты запуска стала неготовность аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Запуск спутников OneWeb отложен минимум на неделю из-за проблем, возникших при их производстве, — пояснил собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что запуск пока перенесён на 13 августа, однако дата условная, поскольку многое зависит от того, как быстро решатся проблемы.

Спутники должны были прибыть на Байконур 13 июля, но этого не случилось, пояснил ещё один собеседник агентства. Он подтвердил, что старт перенесли на неделю.

Ранее стало известно, что 28 мая пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb прошёл штатно. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» произошли в расчётное время.