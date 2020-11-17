Названа дата отправки на МКС космических туристов

https://static.news.ru/photo/acfa6648-287b-11eb-b7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первая группа космических туристов может быть отправлена Россией на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» 8 декабря 2021 года. На орбите путешественники проведут 12 дней.

Такие данные указаны в предварительной программе полётов на МКС, подготовленной в ракетно-космической корпорации «Энергия», сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в полёт два туриста отправятся вместе с командиром — российским космонавтом. Его имя, а также имена платных путешественников пока не раскрываются. Они могут стать известны в январе 2021 года.

На 2023 год планируется ещё один подобный запуск «Союза». В последнем случае туристам обещают первый в истории выход в открытый космос с борта МКС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на новой российской орбитальной станции планируется установить модуль для четырёх космических туристов. Об этом заявили в корпорации «Энергия». Планируется, что новая служебная станция (РОСС) будет включать в себя пять модулей: базовый целевой производственный, модуль-платформу для сборки, запуска и обслуживания космических аппаратов, модуль материального обеспечения и коммерческий модуль.