https://static.news.ru/photo/ff8349be-6505-11ea-9047-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Циклон-3» Фото: Андрей Моргунов/ТАСС

Ступень советской ракеты «Циклон-3» взорвалась на орбите 12 февраля, спустя 29 лет после запуска. Её обломки разлетелись по космосу.

Как сообщается на портале ВВС США Space-track.org, после взрыва фрагменты ступени раскидало на сотни километров. В настоящее время её части находятся на высотах от 599 до 1819 километров. У военных пока нет данных о столкновении обломков с другими объектами в космосе.

Обнаруженные 78 обломков ступени ВВС США внесли в каталог космических объектов под номерами с 45266 по 45340 и с 45346 по 45348.

Как ранее сообщал NEWS.ru, два неактивных американских спутника — научный IRAS и военный GGSE-4 — прошли в опасной близости друг от друга. Спутники пересекли траектории в 02:40 мск на высоте 900 км над американским городом Питтсбургом.