США отказали российскому космонавту в визе для тренировок

Российский космонавт Николай Чуб не смог получить визу для въезда в США. Там он должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Причины отказы в визе Штаты не назвали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона, — рассказал собеседник агентства.

В Роскосмосе данную ситуацию комментировать не стали.

Традиционно зарубежные астронавты перед полётами на МКС проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где они знакомятся с российским сегментом международной станции. В свою очередь, российские космонавты отправляются в Космический центр имени Джонсона в США. При этом подготовка проводится вне зависимости от того, на каком корабле летит экипаж.

Николай Чуб — член дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68. Полёт данной экспедиции запланирован на на сентябрь 2022 года. Экипаж отправится на станцию на корабле «Союз МС-22». Также Николай Чуб входит в состав основной экспедиции МКС-69, которая отправится на станцию весной 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роскосмос совершит около 30 пусков космических ракет в 2022 году. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, первый пуск намечен на 10 февраля из Французской Гвианы.

Также в Роскосмосе сообщили дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21». Он запланирован на 18 марта с космодрома Байконур. К МКС должны отправиться космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Всего же в 2022 году должны состояться два пилотируемых запуска российских кораблей.