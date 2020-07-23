США обвинили РФ в испытании противоспутникового оружия в космосе

https://static.news.ru/photo/d4bec2aa-cd04-11ea-ae25-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Космическое командование США обвинило Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе.

Об этом говорится в официальном заявлении командования. Согласно ему, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США номером 45915. Это было сделано рядом с другим российским спутником.

В Минобороны РФ 15 июля действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, в ходе которых он обследовал с близкого расстояния другой отечественный аппарат.

Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия, — говорится в американском заявлении.

По данным РИА Новости, 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект 45915 на орбите. Об этом говорится на сайте американских ВВС spacetrack.org, где предоставляется открытая информация.

В США заявили, что эта ситуация аналогична ситуации 2017 года. В российском ведомстве рассказали, что речь идёт о запуске спутника-платформы «Космос-2519», от которого в августе того года отделился малый космический аппарат, получивший в каталоге ВВС США название «Космос-2521». Обе эти ситуации, по мнению американцев, не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты объявили о запуске сверхсекретного космического беспилотника многоразового использования X-37B. По официальной версии, челнок должен провести работы по преобразованию солнечной энергии в микроволновую. Однако авиаконструктор Ованес Микоян считает, что Пентагон вполне может испытывать под этим предлогом противоспутниковое оружие.