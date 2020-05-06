США намерены добывать ископаемые на Луне без РФ

https://static.news.ru/photo/ceac14a0-8f31-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Белый дом работает над проектом международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению могут быть привлечены некоторые страны, но среди них не будет России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что соглашением под названием Artemis Accords предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, чтобы обезопасить их от конкурентов. Добытчики ресурсов на Луне получат право стать их собственниками.

Предложение подписать соглашение, по мнению собеседников агентства, может быть сделано ряду стран Евросоюза, ОАЭ, Канаде и Японии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны. Он выразил надежду, что Россия будет сотрудничать с США в этом направлении. По его словам, Вашингтон надеется на присоединение всех партнёров по МКС. Брайденстайн отметил, что NASA продолжает работать с Роскосмосом, несмотря на трудности в политических взаимоотношениях государств.