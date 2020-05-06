США намерены добывать ископаемые на Луне без РФ

Белый дом работает над проектом международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению могут быть привлечены некоторые страны, но среди них не будет России.
Об этом
Предложение подписать соглашение, по мнению собеседников агентства, может быть сделано ряду стран Евросоюза, ОАЭ, Канаде и Японии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны. Он выразил надежду, что Россия будет сотрудничать с США в этом направлении. По его словам, Вашингтон надеется на присоединение всех партнёров по МКС. Брайденстайн отметил, что NASA продолжает работать с Роскосмосом, несмотря на трудности в политических взаимоотношениях государств.
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