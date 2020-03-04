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Генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко сообщил о том, что компания планирует вывести на орбиту космический спутник для идентификации судов, а затем создать космическую группировку таких аппаратов. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2021 году в наших планах создание российского спутника с аппаратурой для автоматической идентификации судов. По результатам его работы возможно развёртывание группировки таких аппаратов, — привели слова Владислава Иваненко в агентстве.

Он также добавил, что «Спутникс» может принять участие в запуске космического аппарата формата Cubesat 6U. Спутник отрабатывает электрореактивную двигательную установку для малых аппаратов.

Отмечается, что «Спутникс» — единственная частная компания, которая производит и запускает малые космические аппараты. Свой первый спутник компания запустила на орбиту в 2014 году.

Как писал NEWS.ru ранее, в сентябре 2020 года «Спутникс» отправит на орбиту пять малых космических аппаратов. Запуск будет осуществлён вместе со спутником CAS500-1 (Южная Корея) с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а».