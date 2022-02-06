Спутники Маска стали затруднять изучение опасных астероидов

Американские учёные полагают, что большое количество спутников Starlink на околоземной орбите планеты отражают солнечный свет и не позволяют делать качественные астрономические снимки, говорится в исследовании, опубликованном в издании Astrophysical Journal Letters. По словам экспертов, это осложняет процесс отслеживания потенциально опасных астероидов. На ноябрь 2021 года на околоземной орбите располагалось более 1,6 тысячи спутников Starlink. SpaceX получила разрешение на эксплуатацию 12 тысячи спутников и подала заявки ещё на 30 тысяч.

Было изучено влияние спутников Starlink примерно на 300 тысяч изображений. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года отмечается 35-кратное увеличение количества повреждённых отраженными полосами солнечного света изображений. Для сравнения: в 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра возросла до 20%, — отметил автор исследования Пшемек Мроз.

Ранее сообщалось, что астероид 2007 UY1, диаметр которого составляет около 150 метров, 8 февраля приблизится к Земле на расстояние более пяти миллионов километров. Это соответствует в среднем 14 дистанциям от Земли до Луны.

В случае столкновения небесного тела с Землёй ей может быть нанесён серьёзный ущерб. 2007 UY1 входит в число астероидов группы «Атон», которая объединяет небесные тела, чьи орбиты пересекают земную с внутренней стороны.