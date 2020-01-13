Российский спутник связи «Глонасс-М» № 753 временно выведен из группировки на плановое техническое обслуживание.
Выведен на плановое техобслуживание с 08.00 (мск) 13.01.20 г. до 00:00 (мск) 16.01.20 г., — говорится в сообщении на сайте системы ГЛОНАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что у половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия. Сейчас используется 23 космических аппарата, 13 из них работают за пределами гарантийного срока, установленного производителем. Это спутники, которые были запущены в период с 2007 по 2011 год. Все они относятся к серии «Глонасс-М».