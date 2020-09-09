Спутник «Экспресс-80» повредился в космосе

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российская госкорпорация «Роскосмос» опровергла сообщения о том, что американское агентство NASA отказалось покупать место на пилотируемом корабле «Союз» для полёта космонавта на МКС в 2021 году.

Компания прокомментировала новость в своём Twitter. Это не так. В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полётам на кораблях "Союз МС" в 2021 году,...