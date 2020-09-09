Спутник «Экспресс-80» повредился в космосе

Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80» получил повреждение, предположительно от столкновения с космическим мусором. Аппарат 31 июля вывела на орбиту ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».
О происшествии в космосе
Спутник «Экспресс-80» при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора, — цитирует агентство своего собеседника.
Другой собеседник агентства уточнил, что степень повреждения можно будет понять, когда спутник достигнет рабочей точки. Он добавил, что двигатель аппарата остался цел.
Спутник «Экспресс-80» должен прослужить на геостационарной орбите 15 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько российских предприятий совместно работают над радиопоглощающим покрытием для космических аппаратов. Это сделает российские спутники на орбите Земли менее заметными для радиолокаторов. Над разработкой трудятся специалисты из МАИ, принадлежащего Росатому, опытно-конструкторского бюро «Марс» и научно-производственного предприятия «Радиострим».
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