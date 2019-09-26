Ракету «Союз-2.1б» со спутником на борту, созданным для нужд Минобороны, запустили 26 сентября с космодрома Плесецк.
Старт ракеты состоялся в 10:46 мск. Предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме.
К настоящему времени космический аппарат уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Выведение его на расчётную орбиту осуществляется разгонным блоком «Фрегат». На это потребуется несколько часов, сообщает
Ранее news.ru писал, что Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» для дополнительных испытаний. В корпорации уточнили, что необходимы проверки разгонного блока.