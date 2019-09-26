https://static.news.ru/photo/feb4113a-e03f-11e9-9543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Ракету «Союз-2.1б» со спутником на борту, созданным для нужд Минобороны, запустили 26 сентября с космодрома Плесецк.

Старт ракеты состоялся в 10:46 мск. Предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме.

К настоящему времени космический аппарат уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Выведение его на расчётную орбиту осуществляется разгонным блоком «Фрегат». На это потребуется несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Ранее news.ru писал, что Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» для дополнительных испытаний. В корпорации уточнили, что необходимы проверки разгонного блока.