Первый спутник «Арктика-М» выведен на околоземную орбиту

https://static.news.ru/photo/49fe6c30-79aa-11eb-a7b5-96000091f725_660.jpg Фото: НПО Лавочкина/Роскосмос

Спутник «Арктика-М» для мониторинга климата арктического региона вышел на околоземную орбиту. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Космический аппарат «Арктика-М» номер 1 находится на расчётной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление. Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России, — написал Рогозин в Twitter.

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Утром в субботу, 28 февраля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом «Арктика-М» и разгонным блоком «Фрегат», пуск прошёл в штатном режиме. Разгонный блок со спутником отделился от третьей ступени ракеты в 10:04 по московскому времени.

Как писал ранее NEWS.ru, Россия запустила на орбиту первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. Они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты.