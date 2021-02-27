Первый спутник «Арктика-М» выведен на околоземную орбиту

Спутник «Арктика-М» для мониторинга климата арктического региона вышел на околоземную орбиту. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Космический аппарат «Арктика-М» номер 1 находится на расчётной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление. Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России, — написал Рогозин в Twitter.
Утром в субботу, 28 февраля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом «Арктика-М» и разгонным блоком «Фрегат», пуск прошёл в штатном режиме. Разгонный блок со спутником отделился от третьей ступени ракеты в 10:04 по московскому времени.
Как писал ранее NEWS.ru, Россия запустила на орбиту первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. Они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты.