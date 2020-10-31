Систему спасения корабля «Орёл» начнут испытывать в 2023 году

https://static.news.ru/photo/428db940-1cd7-11eb-9577-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Испытания системы аварийного спасения (САС) российского пилотируемого космического корабля «Орёл» запланированы на 2023 год. Об этом рассказал генконструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов.

Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные, — цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что спасательная система «Орла» сложнее той, что в настоящее время устанавливается на корабли «Союз». Так, САС «Союза» представляет собой штангу с ракетным двигателем и стабилизаторами, придающими системе устойчивость в полёте.

У блока аварийного спасения «Орла» стабилизаторов не будет. Его САС состоит из штанги и двух двигателей — основного и управляющего.

«Орёл» разрабатывается для использования в российской лунной программе. Как писал NEWS.ru, первый беспилотный полёт корабля намечен на 2024 год, в 2025-м — пилотируемый полёт к МКС. К естественному спутнику Земли «Орёл» может отправиться в 2027 году.