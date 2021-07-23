SpaceX запустит аппарат НАСА для изучения спутника Юпитера в 2024 году

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Учёные впервые смогли заглянуть в недра Марса и получить представление о строении недр и толщине коры планеты. В этом им помогли измерения сейсмометра посадочного модуля NASA InSight. Результаты исследования публикует журнал Science.

Сейсмометр SEIS был установлен на Красной планете при помощи роботизированной руки посадочного модуля 19 декабря 2018 года. В течение двух лет прибор регистрировал толчки в недрах планеты. Отражённые волны помогли...