SpaceX запустит аппарат НАСА для изучения спутника Юпитера в 2024 году
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:35, 24 июля 2021
Фото: Unsplash
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НАСА доверило компании SpaceX запуск к орбите спутника Юпитера Европы зонда Europa Clipper. Аппарат с разных высот изучит поверхность небесного тела. Запуск планируется осуществлять с помощью ракеты Falcon Heavy. Он запланирован на 2024 год, сообщает пресс-служба управления по аэронавтике.
Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Общая стоимость контракта составляет около $178 млн, — говорится в сообщении НАСА.
Иследовательский зонд Europa Clipper предполагается оснастить современным набором инструментов, позволяющим изучить спутник самой большой планеты Солнечной системы на предмет пригодности для жизни. В рамках миссии предполагается сделать снимки высокого разрешения. определить химический состав спутника, его геологическую активность и измерить толщину ледяного покрова.
Ранее сообщалось, что американцы скрытно запустили спутник с МКС.