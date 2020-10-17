SpaceX запустила новую партию спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/b250cfbe-1143-11eb-a24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/twitter.com

Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это уже 14-й запуск спутников этой группировки.

Компания — разработчик SpaceX транслирует запуск Falcon 9 на своей странице в Twitter.

Watch Falcon 9 launch Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/gx27elM67R — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике через 8 минут 24 секунды после старта. Cтупень использовалась уже в шестой раз.

Группировка SpaceX начала развёртываться в мае 2019 года, она уже состоит из 773 космических аппаратов. Пуск предыдущих 60 спутников успешно прошёл 6 октября.

Как писал NEWS.ru, SpaceX провела очередные лётные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для полётов к Марсу. Успешный запуск прошёл с полигона в Бока-Чика (штат Техас), Starship модификации SN6 достиг высоты 45,7 метра и мягко сел на асфальтированную площадку рядом со стартовой. Компания разрабатывает Starship с целью запуска грузов и одновременной отправки до 100 человек на Луну и Марс. Цель Маска — сделать Starship полностью многоразовым, с короткими межполётными интервалами между рейсами.