SpaceX запустила 53 мини-спутника для интернет-сети Starlink

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с ещё 53 мини-спутниками для своей интернет-сети Starlink. Трансляция запуска ведётся на сайте компании.

Ракета с бортовым номером В1060 стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде в 13:51 по местному времени (20:51 мск). Первая ступень носителя уже использовалась для других 11 запусков, начиная с 30 июня 2020 года, когда на орбиту был выведен военный навигационный спутник GPS.

Ожидается, что через девять минут после пуска первая ступень опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions («Просто прочтите инструкции»). Это произойдёт в автоматическом режиме, уточняет ТАСС. Платформа находится в Атлантическом океане в 650 км от Южной Каролины.

Многократное применение ступеней ракет позволяет калифорнийской компании удешевлять стоимость вывода спутников на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для выхода в интернет за счёт большого количества аппаратов массой до 500 кг. Запуск порядка 11 тысяч спутников и их ввод в эксплуатацию обойдутся компании в $10 млрд. В этом случае, утверждает компания, она сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует 5G.

С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту 2335 спутников, из которых работают 2067 аппаратов. Остальные вышли из строя по техническим причинам либо сошли со своих орбит.

Ранее британская компания OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX на выведение своих спутников на орбиту. Первый запуск запланирован на 2022 год.