SpaceX провела новое успешное испытание прототипа корабля Starship

https://static.news.ru/photo/9c03898a-ee35-11ea-b2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: thejackbeyer/twitter.com

Американская компания SpaceX провела 3 сентября очередные лётные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для полётов к Марсу.

Успешный запуск прошёл с полигона в Бока-Чика (штат Техас), Starship модификации SN6 достиг высоты 45,7 метров и мягко сел на асфальтированную площадку рядом со стартовой, передаёт CNBC.

Предыдущее успешное испытание состоялось 5 августа.

Прототипы построены из нержавеющей стали и представляют собой первые версии ракеты Starship, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск представил в прошлом году. Компания разрабатывает Starship с целью запуска грузов и одновременной отправки до 100 человек на Луну и Марс.

Цель Маска — сделать Starship полностью многоразовым с коротким временем межполётного интервала между рейсами. После того, как в мае 2020 года SpaceX запустила астронавтов NASA в свой первый полет с экипажем, Маск заявил, что главным приоритетом компании теперь является разработка Starship и она должна ускориться «резко и немедленно».

Как писал NEWS.ru ранее, компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, которая вывела на орбиту Земли 60 новых интернет-спутников Starlink.