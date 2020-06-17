SpaceX назначила запуск десятой партии спутников Starlink на 23 июня

https://static.news.ru/photo/78fff2cb-85f2-4627-857d-37e518004f53_660.jpg Фото: Unsplash/SpaceX/CC0

Американская компания SpaceX назначила на 23 июня запуск десятой партии из 60 микроспутников, которые станут частью развёртываемой глобальной интернет-сети Starlink.

Снаряжённая спутниками ракета Falcon 9 должна стартовать с мыса Канаверал вечером 23 июня.

По информации «Интерфакса», вместе с аппаратами группировки Starlink на орбиту выведут два малых спутника дистанционного зондирования Global-4, спроектированных компанией BlackSky. Устройства займутся мультиспектральной съёмкой планеты с разрешением около метра.

Последняя партия спутников SpaceX отправилась на орбиту 13 июня. Сейчас на орбите находится 538 аппаратов, благодаря чему компания Илона Маска уже стала крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Как писал NEWS.ru, сеть Starlink развернут на околоземной орбите. Спутники весом около 500 килограммов обеспечат доступ в интернет из любой точки Земли. Широкополосная связь, соответствующая стандарту 5G, появится в труднодоступных и малонаселённых районах.