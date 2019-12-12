SpaceX в марте 2020 года доставит на Международную космическую станцию (МКС) ростки каннабиса. Ростки будут отправлены по заказу компании Front Range Biosciences, в них будет низкий уровень содержания каннабиода.
Каннабис пробудет в инкубаторе на МКС 30 дней, в течение этого времени за ним будут удалённо наблюдать, а затем ростки вернут на Землю.
Также вместе с каннабисом на МКС отправят образцы кофе.
Как ранее писал NEWS.ru, основатель и руководитель компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержан по обвинениям в выращивании конопли на своём частном острове Нукутепипи в южной части Тихого океана.
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