Создатель «Фёдора» высказался о версии его причастности к трещине на МКС

https://static.news.ru/photo/27ad3b22-4294-11eb-807c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDOR37516789/twitter.com

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик «Фёдора»), кандидат технических наук Евгений Дудоров прокомментировал версию о том, что робот может быть причастен к появлению трещины на Международной космической станции.

По его словам, вариант, что робот «не пролазил», исключён полностью.

Считаю это абсурдом, — заявил он.

Как отметил Дудоров, перед проведением эксперимента на МКС все его этапы были отработаны на Земле десятки раз. Для проведения работ космонавтам нужно было переместить «Фёдора» через два переходных люка: один диаметром 600 мм, второй — 800 мм. Максимальная ширина робота по плечам же составляет 550 мм.

То есть он с лёгкостью преодолевает все переходные люки, что мы неоднократно отрабатывали в Ракетно-космической корпорации «Энергия» на тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз» для морских тренировок «Океан-5», — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что причиной трещины, через которую происходила утечка воздуха в российском модуле МКС «Звезда», мог стать робот «Фёдор».

Утечка воздуха на МКС обнаружилась в сентябре 2019 года. Позднее было установлено, что её причиной является трещина в промежуточной камере модуля «Звезда» длиной 4,5 сантиметра. Её заделали временно, а окончательно устранить проблему планируется в феврале 2021 года.