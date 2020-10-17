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Создатель «Фёдора» подпишет контракт о разработке «Теледроида» в октябре

04:17, 18 октября 2020
Фото: НПО «Андроидная техника»

Создатель робота «Фёдор» — НПО «Андроидная техника» собирается подписать с Роскосмосом контракт на разработку робота «Теледроида» для открытого космоса в конце октября 2020 года, сообщили в организации.

Отмечается, что согласование техзадания для производства «Теледроида» и подписание договора с госкорпорацией ранее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Пандемия внесла свои коррективы по согласованию ТЗ и, как следствие, договора. Пока ориентируемся, что в конце октября нам удастся подписать договор и уже официально начать работать, — объяснили в НПО.

Как сообщил исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров ранее, роботом для выхода в открытый космос можно будет управлять не только с Международной космической станции, но и с Земли. Костюм-аватар для него будет создан с учётом мнения космонавтов.

Как писал NEWS.ru ранее, создание робота «Теледроид» для работы в открытом космосе начнётся в 2021 году, в конце 2021 года создатели будут готовы испытать первый образец «Теледроида» для работы в открытом космосе.

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