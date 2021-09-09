«Союз» вывел на орбиту спутник Минобороны

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Министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин рассказал о планах вернуть в государственную собственность второй полётный экземпляр советского космического корабля «Буран» и его технологический макет. Обращаясь в своём Facebook к бизнесмену Даурену Мусе, министр написал, что тот приобрёл долю в компании АО РКК «Байконур» в результате трёх сделок, две из которых суд уже признал незаконными. Законность третьей ведомство также намерено оспорить.

Мы считаем, что господин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и «Бураны», — подчеркнул Мусин. По его словам, изначально АО РКК «Байконур» называлась ЗАО «КРИСП Аэлита». Оно...