«Союз» вывел на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту Земли космический аппарат Министерства обороны РФ. Он был запущен 9 сентября в 22:59 мск с космодрома ведомства в Плесецке Архангельской области, сообщает РИА Новости.
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С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — пояснили в Минобороны.
Спутнику присвоили наименование «Космос-2551».
Ранее стало известно, что после октябрьского пуска стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз» на космодроме Восточный начнут переводить на новое топливо. Первый старт с новым топливом планируется совершить в 2022 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.