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Космос

«Союз» вывел на орбиту спутник Минобороны

01:15, 10 сентября 2021
«Союз» вывел на орбиту спутник Минобороны Фото: Roscosmos/Global Look Press
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту Земли космический аппарат Министерства обороны РФ. Он был запущен 9 сентября в 22:59 мск с космодрома ведомства в Плесецке Архангельской области, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что выведение спутника на расчётную орбиту ракетой-носителем лёгкого класса прошло в штатном режиме. После этого военный космический аппарат был принят на управление Минобороны РФ.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — пояснили в Минобороны.

Спутнику присвоили наименование «Космос-2551».

Ранее стало известно, что после октябрьского пуска стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз» на космодроме Восточный начнут переводить на новое топливо. Первый старт с новым топливом планируется совершить в 2022 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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